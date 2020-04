La locale sezione Avis “Stefano Beccarisi”, in collaborazione col Comune di Mesagne, organizza un appuntamento di donazione di sangue per mercoledì 8 aprile.

“Si tratta di un gesto semplice ma prezioso come pochi altri perché sappiamo che l’impegno dei volontari, in questo importante settore, garantisce la quasi totalità del fabbisogno. E’ opportuno ribadire che in questo momento di emergenza sanitaria, i prelievi si svolgeranno in condizioni di assoluta sicurezza, quindi nel rispetto di tutte le prescrizioni previste per contenere la diffusione del virus Covid-19”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli. La raccolta sarà effettuata a partire dalle ore 8 e si concluderà alle 12 nei locali dell’associazione, presso l’Ospedale “San Camillo de Lellis”. “Il risultato di queste iniziative, è utile ricordarlo, serve a salvare la vita delle persone che hanno periodicamente bisogno di trasfusioni e garantisce la possibilità di intervenire in situazioni di emergenza. La continuità nel mantenimento delle scorte è fondamentale”, ha commentato il presidente Sergio Zezza.

Al fine di evitare assembramenti, coloro che intendono donare devono prenotarsi al numero 3357437343.