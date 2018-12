Elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria [RSU] nell’azienda TECNOGAL SERVICE di Brindisi, tenutasi nella giornata del 14 dicembre 2018.

La FAILMS CISAL METALMECCANICI fa un ulteriore passo in avanti, affermando ancor più la sua crescita sul panorama sindacale del territorio, con una RSU eletta su tre alla nostra organizzazione.

Il risultato non é stato completamente positivo, ma, comunque, non ha precluso la nostra presenza tra i seggi.

A nome mio, e di tutta la CISAL, porgiamo i nostri più sinceri complimenti alla nostra RSU eletta, CARMELO CAPODIECI, a cui facciamo il nostro più grande augurio per il futuro, fervidi nel fatto che farà sicuramente un ottimo lavoro, come quello già svolto sino ad oggi; infine, un grazie ad Alessandro Baldari e ad Antonio Costantini per il loro contributo.

Si coglie l’occasione per estendere ai restanti RSU eletti, le nostre congratulazioni per la loro elezione, e gli auguriamo un buon lavoro, senza alcun risentimento, poiché noi non siamo dalla parte di chi inneggia allo scontro, e non siamo men che meno dalla parte di chi vorrebbe osservare la rovina dell’azienda TECNOGAL SERVICE, siamo solo ed esclusivamente dalla parte dei lavoratori e di chi ne fa i loro interessi.

COMUNICATO STAMPA CISAL