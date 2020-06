ll Garante regionale Piero Rossi, apprezza la designazione di Fernando Benigno a Garante per i diritti delle Persone private della Libertà personale della Provincia di Brindisi riconoscendogli determinazione e competenza

L’impegno del prof Benigno si esplicita e concretizza con la terribile strage del 3 settembre 1982 a Palermo quando, intuisce tra i compiti più importanti per un docente, quello di far conoscere ai propri studenti il vero volto della mafia e sua pericolosità.

Nel 1984 fonda insieme ad altri colleghi il “Coordinamento insegnanti e presidi contro la mafia” organizzando a Milano, dove insegna in quel periodo, memorabili e partecipatissime manifestazioni

Nel 1985 fonda il circolo culturale “Società civile”

Nel 1990 si trasferisce a Brindisi dove tutt’ora risiede, continuando nel suo impegno nella promozione, tra i giovani ed i cittadini, di una cultura della legalità contro la Sacra Corona unita

Nel 2008 è tra i soci fondatori della scuola di formazione “Antonino Caponnetto” di cui è tutt’ora coordinatore

Il territorio della provincia di Brindisi in cui dovrà operare trarrà certamente benefici dalla sua designazione, un territorio complesso in cui insistono il C.p.r di Restinco, ove sono detenuti amministrativamente alcune decine di cittadini stranieri in attesa di rimpatrio forzato; la Rems di Carovigno che ospita pazienti psichiatrici autori di reato; la casa circondariale di Brindisi, che soffre di sovraffollamento come tutti gli istituti di pena pugliesi.

“A lui i migliori auguri di buon lavoro certo che la sua azione sarà improntata alla massima collaborazione con gli altri Garanti del territorio regionale, collaborazione che da sempre guida la nostra azione istituzionale.”