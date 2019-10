Grande successo per il coordinamento regionale di Forza Italia Puglia, coordinamento provinciale e cittadino di Forza Italia Brindisi e per il gruppo giovanile della provincia di Brindisi di Forza Italia, che domenica 27 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso Piazza Vittoria (Brindisi) ha promosso una raccolta firme per la proposta di inserire un tetto massimo alla pressione fiscale in Costituzione e per la proposta di legge del gruppo consiliare FI della Regione Puglia di aggiungere all’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole anche lo studio specifico delle fonti comunitarie di finanziamento dall’UE e l’iter necessario per accedervi. Nel corso della manifestazione, sono state raccolte oltre 315 firme da parte della cittadinanza.