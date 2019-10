La SSD Brindisi Football Club comunica che, a seguito di accordi intercorsi con la SSD Fidelis Andria 2018, la gara Fidelis Andria-Brindisi, in programma domenica 6 ottobre 2019 – valevole per la sesta giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20 – si disputerà alle ore 16:00, in campo neutro, presso lo stadio Comunale “Stefano Vicino” di Gravina in Puglia.