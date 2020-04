Chiediamo al Presidente Emiliano che vengano prese al più presto le dovute misure di contenimento dei contagi e sorveglianza dei casi in quarantena a Brindisi dove il focolaio esploso nella casa di cura “Il Focolare” desta molta preoccupazione visto che sono risultati positivi al Covid19 il 75% dei pazienti e 43 operatori per in totale di 102 ammalati. Tale situazione a seguito della già allarmante situazione dell’Ospedale Perrino di Brindisi impone una verifica immediata sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Provincia di Brindisi, soprattutto in un momento in cui – al contrario di quanto accade – si dovrebbe registrare un consistente contenimento e decremento dei contagi. Come mai a Brindisi i contagi crescono dopo 45 giorni di quarantena? Tanto dichiarano il Segretario Regionale e i parlamentari della Lega D’Eramo, Marti, Tateo e Sasso.