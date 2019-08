Il 26/07/2019 FINALMENTE !!!! è stata bandita la nuova gara per la gestione del servizio di igiene urbana e servizi complementari nell’ARO BRINDISI OVEST per la durata di 9 anni per un valore in base d’asta di € 162.115.593,58.

Entro il 25/10/2019 conosceremo le aziende interessate e concorrenti per gestire questo delicato e importante servizio per i prossimi 9 anni, una gara fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente, del territorio e dell’occupazione.

Un BANDO atteso dai lavoratori e l’utenza da molto tempo, infatti l’attuale tipologia di servizio non risponde più alle vere esigenze territoriali, perché è superato nei fatti, in più oramai i mezzi e le attrezzature sono obsolete dopo 10 anni di lavoro, il servizio è rimasto di qualità grazie all’impegno, la responsabilità e alla professionalità dei lavoratori.

E’ opportuno evidenziare che, l’ARO BRINDISI OVEST, ( prima ATO BR2 poi ARO BR1), di cui fanno parte nove Comuni della Provincia di Brindisi: Francavilla Fontana, Oria, Ceglie Messapica, Torre Santa Susanna, Latiano, San Pancrazio, San Michele, Villa Castelli ed Erchie, è stato il primo circa 11 anni fa ad espletare e affidare all’ATI MONTECO Srl – COGEIR Srl, questo servizio, nel rispetto delle normative regionali.

Tutti i Comuni uniti, hanno avuto un unico gestore, è stato il primo appalto in provincia di Brindisi e Regionale, 11 anni fa è stato un servizio innovativo, completamente raccolta porta a porta per tutte le tipologie di rifiuto, innovativo anche, perché è stata evitata la frammentazione e sono stati ottimizzati i costi, è diventato un ARO virtuoso, si è riusciti a raggiungere e superare gli obbiettivi di raccolta differenziata del 65%, grazie alla sinergia tra Enti Appaltanti, Utenti, Lavoratori e Aziende ed evitato il salasso dell’ecotassa, con tante situazioni da migliorare.

Oggi, grazie alla sinergia tra Istituzioni, possiamo affermare che, il confronto serrato ma costruttivo, tra la Presidenza dell’ARO BR1 il Sindaco di Ceglie Messapica Luigi Caroli, la volontà di tutti i Sindaci dei Comuni interessati e la FP CGIL di Brindisi, nel rispetto delle normative vigenti, saranno salvaguardarti gli attuali livelli occupazionali e le qualifiche professionali esistenti e la previsione di ulteriori assunzioni, tutto questo a garanzia della qualità dei servizi.

Tutti i Comuni avranno proprio personale, automezzi e Sedi lavorative, un unico Centro Direzionale per tutto l’ARO BR1, il vincitore gestirà anche il centro di valorizzazione della raccolta differenziata situato nel territorio del Comune di Francavilla Fontana, con il mantenimento dell’attuale forza lavoro.

Rimaniamo fiduciosi e controlleremo affinché il progetto esecutivo che sarà scelto in base alle nuove proposte organizzative di efficacia ed efficienza del servizio e la migliore offerta economica, risponda a tutte le esigenze di tutta la comunità dell’ARO.

Tanto lavoro è stato fatto con soddisfazione, adesso vigileremo nell’interesse esclusivo della collettività e dei lavoratori.

Per la Segreteria Territoriale

Vincenzo Cavallo