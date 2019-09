Chiusura in grande stile per la festa patronale di Francavilla Fontana con il concerto gratuito di Luca Carboni domenica 15 settembre alle 21.30 in Piazza Giovanni XXIII.

Carboni, ma non solo. Dalle 17.00 alle 22.30 in Piazza Dante appuntamento con “Tu la conosci Francavilla?”che prevede le visite guidate tematiche “Le donne nella Città degli Imperiali” e “Maschere e volti della Città”, tra chiese, vie e vicoli, palazzi pubblici e dimore storiche aperte eccezionalmente, a cura di Camminamenti di Puglia. Alle 18.00, in Piazza Dante, Ballamu mmienzu alla chiazza, stage gratuito di balli popolari e danze tradizionali con musica dal vivo, a cura di Sabrina Sicara di Pizzicarte e Giuseppe Loiacono di Danza che ti passa (Roma) con un raduno itinerante di cantori e musicisti popolari.

Alle 21.30 in Piazza Giovanni XXIII sarà il momento dell’atteso concerto di Luca Carboni. L’artista bolognese è tra i protagonisti indiscussi della scena musicale italiana degli ultimi 30 anni con un’importante discografia fatta di canzoni che sono rimaste indelebili nell’immaginario collettivo. Il viaggio musicale di Luca Carboni prosegue oggi con grande successo nel segno dell’attualità, aperto a tantissime collaborazioni con alcune delle voci più significative della canzone contemporanea, come Jovanotti, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Elisa, Biagio Antonacci, Cesare Cremonini, solo per citarne alcuni.

Con Sputnik, la sua ultima creatura discografica, ha dato vita ad un album potente, diretto, essenziale, e si è confermato ancora una volta uno straordinario hit maker con testi ironici e allo stesso tempo profondi.

Con la sua band composta da Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Antonello D’Urso alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere, Carboni e il suo pop d’autore regaleranno un concerto esclusivo al pubblico di Francavilla Fontana a chiusura della Festa Patronale.

In occasione dell’evento è stato istituito un servizio navetta gratuito tra Via Oria e il Centro cittadino, con frequenza ogni 20 minuti, dalle 19.30 alle 1.30.

Il concerto sarà gratuito. Non sono previsti posti a sedere e/o prenotazioni di alcun genere. Su indicazione delle autorità competenti, potrebbero essere disposti controlli e limitazioni ai varchi d’ingresso.

È prevista un’area per le persone con disabilità e per il pubblico con esigenze specifiche.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail a amministrazione@festapatronaleff.it o contattare il comitato tramite facebook.

Al termine del concerto ci sarà l’estrazione della lotteria della festa patronale.