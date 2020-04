Sono stati resi noti dall’Ufficio Servizi Sociali le modalità di erogazione dei buoni spesa per sostenere le persone in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus.

Per accelerare l’emissione dei buoni e il loro conseguente utilizzo, saranno direttamente gli esercenti commerciali convenzionati ad erogare il bonus a partire dalle ore 14.00 di martedì 7 aprile.

Le persone aventi diritto saranno contattate dall’Ufficio Servizio Sociali man mano che le istanze vengono accettate e dovranno esprimere una preferenza su dove spendere il buono tra le attività convenzionate. L’Ufficio, una volta acquisita la preferenza dell’utente, predisporrà degli elenchi specifici che saranno inviati ai responsabili dei punti vendita.

La persona, il giorno successivo alla comunicazione dalle 14.00, potrà recarsi nel punto vendita prescelto e, presentando un documento di identità e firmando una ricevuta, potrà ritirare il buono.

Gli esercenti che hanno aderito all’iniziativa sono i due Eurospin di via Grottaglie e via Brindisi, il Famila di via Oria, i due punti vendita Diesse di via Capitano di Castri, 13, e via Giordano, 33, Carucci di via Cesare Battisti, 205, la Farmacia Scaringella di via San Francesco, 257, e la Parafarmacia Raiola di via Cavour, 15.

I Supermercati Diesse ed Eurospin offriranno un incremento del 10% sul valore del buono spesa emesso.

Come da indicazioni ricevute, si specifica, infine, che i buoni spesa emessi dal supermercato Diesse (Zizzo) saranno consegnati esclusivamente presso la sede di Via Giordano, nei pressi di Piazza Verdi.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il personale dell’Ufficio Servizi sociali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, al numero 0831 820471, oppure tramite mail agli indirizzi seg.soc-francavilla@libero.it oppure a.ruggieri@comune.francavillafontana.br.it.

“A pochissimi giorni dalla pubblicazione dell’Avviso Pubblico mettiamo subito a disposizione delle persone in difficoltà i buoni spesa – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – Già a partire dalla giornata di domani le prime 200 persone potranno usufruire del bonus.”

Comune di Francavilla Fontana