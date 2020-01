Francavilla Fontana apre il nuovo anno con alcune importanti novità sul fronte del decoro urbano e della manutenzione del verde pubblico.

Dopo l’avvio della restituzione alla piena fruizione pubblica di Parco Alfieri, che sarà dotato di un campo da basket per partite 3 contro 3, sarà la volta della manutenzione straordinaria del verde nella Zona PIP.

“Si tratta di interventi che riconsegnano nelle mani della cittadinanza due luoghi importanti – dichiara l’Assessore al Verde Pubblico e all’Ambiente Antonio Martina – Parco Alfieri, dopo gli interventi di cittadinanza attiva degli anni scorsi, prenderà nuova vita, trasformandosi in un luogo di aggregazione e di sport grazie al campo da basket. Per quanto riguarda la zona PIP restituiamo dignità ad imprenditori e lavoratori che potranno operare in un contesto decoroso e vivibile.”

Le novità sul fronte del decoro urbano non si fermano qui. È stata infatti aggiudicata la gara per l’acquisto di cestini per le deiezioni canine e di posacenere da palo che nei prossimi giorni saranno installati nelle vie cittadine.

“Con l’installazione di questi nuovi cestini e dei posacenere eliminiamo l’ultimo alibi degli incivili – prosegue l’Assessore Martina – dopo il completamento della posa in opera dei nuovi contenitori sarà più facile per tutti rispettare le regole della civile convivenza.”

Comune di Francavilla Fontana