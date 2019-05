Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi: 89-73

Parziali: (25-19; 42-38; 67-59; 89-73)

Arbitri: Roberto Begnis – Beniamino Manuel Attard – Denis Quarta.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 7, Smith 3, Carter 4, Devecchi , Pierre 21, Gentile 11, Thomas 15, Polonara 12, Cooley 16, Magro ne, Diop ne. All.: Pozzecco.

HAPPY CASA BRINDISI: Banks 18, Brown 12, Gaffney 12, Zanelli 2, Moraschini 15, Chappell 8, Greene , Rush 6, Cazzolato, Taddeo ne, Orlandino ne, Guido ne. All.: Vitucci.

Tiri Da 2 Punti – Banco: 26/46; Happy Casa: 19/37; Tiri Da 3 Punti – Banco: 12/21; Happy Casa: 9/29; Tiri Liberi – Banco: 1/2; Happy Casa: 8/12; Rimbalzi – Banco: 42 (12 Off); Happy Casa: 28 (10 Off); Assist – Banco: 23; Happy Casa: 17; Palle Perse – Banco: 16; Happy Casa: 12.

La Dinamo Sassari si aggiudica il primo punto della serie dei quarti di finale playoffs Lega A contro la Happy Casa Brindisi, vincendo tra le mura amiche per 89-73.

Benché il divario finale racconti di una larga vittoria del Banco di Sardegna, Brindisi è rimasta testa a testa fino a 3 minuti dal termine quando i padroni di casa hanno preso il largo e dominato il parziale conclusivo.

Senza Wojciechowski e Walker, coach Vitucci scegliere di gettare nella mischia il neo arrivato Phil Greene IV, rinunciando a Clark. La Happy Casa risponde colpo su colpo nelle prime battute e al 25’ conduce 48-52 grazie alla buona vena di Moraschini (15 punti e 7 rimbalzi). A quel punto Sassari riprende in mano i giochi e piazza un contro break decisivo. Pierre è chirurgico con 21 punti e 5/5 da dalla lunga, Cooley fa valere la propria stazza fisica andando a segno 8 volte su 9 tentativi.

Brindisi paga dazio nell’ultimo quarto le scarse percentuali al tiro mentre Sassari azzanna la partita e raccoglie la decima vittoria consecutiva in serie A.

I 42 rimbalzi del Banco di Sardegna, a dispetto dei 28 degli ospiti, fanno la differenza nella lotta sotto le plance.

Si ritornerà in campo lunedì sera, sempre al PalaSerradimigni di Sassari, per gara 2. Palla a due ore fissata per le 20.45, diretta Rai Sport.

