Sabato 18 luglio alle ore 18.30 nella Sala del Camino di Castello Imperiali il Direttore Scientifico del Maff (Museo Archeologico di Francavilla Fontana) prof. Gert-Jan Burgers si presenterà alla cittadinanza.

Burgers, professore ordinario di Heritage Studies presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Vrije Universiteit Amsterdam, ricopre l’incarico di direttore scientifico del Parco archeologico di Muro Tenente. È un affermato archeologo che con i suoi studi ha svelato aspetti inediti delle antiche civiltà mediterranee.

All’evento prenderanno parte Antonello Denuzzo, Sindaco della Città di Francavilla Fontana, Maria Piccarreta, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto e Maria Angelotti, Assessora alla Cultura di Francavilla Fontana.

Il Direttore Burgers relazionerà sulle ricerche olandesi nel brindisino dal 1981 ad oggi.

Il Museo Archeologico di Francavilla Fontana, intitolato a Cesare Teofilato, ospita reperti archeologici provenienti da Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Mesagne e Brindisi, e grazie ad una serie di illustrazioni e ricostruzioni tridimensionali racconta alcuni dei momenti fondamentali della storia del territorio, dal Paleolitico all’età moderna.

Le sale espositive, allestite al piano nobile del Castello Imperiali, sono organizzate in ordine cronologico: il percorso inizia con le fasi più antiche della storia dell’uomo in Puglia, prosegue con l’età ellenistica e romana e si conclude con il racconto della nascita del borgo di Francavilla in età medievale e dei successivi sviluppi in età moderna, quando il destino della città si incrocia con quello di un’importante famiglia genovese: gli Imperiali.

Comune di Francavilla Fontana