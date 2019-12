«He’s a man who breathes the Vision», dicono di Ronald Ixaac Hubbard, più semplicemente Pastor Ron nell’ambiente gospel. Ed effettivamente basta sentirlo cantare, e incitare i suoi musicisti, per capire quanto quest’uomo «respiri la Visione». Non canta soltanto, però: balla e recita. Ed è per questo che Pastor Ron, atteso il giorno di Natale nella Cattedrale di Ostuni (ore 19, ingresso libero) con il suo Gospel Show per la XIV edizione del festival itinerante Ghironda Winter, è conosciuto sulla scena internazionale come «Triple Man». Soprannome che, naturalmente, non sta ad indicare esclusivamente le capacità di Pastor Ron nelle tre arti di riferimento. Chi lo vede esibirsi – provare a chiedere al pubblico dell’Auditorium Parco della Musica di Roma – ha proprio la sensazione di trovarsi di fronte a un personaggio guidato e ispirato dalla Santissima Trinità.

Sono quasi dieci anni che Pastor Ron, proveniente da Cleveland, Ohio, fa tappa regolarmente in Italia, dove tra l’altro dirige Gospel Connection, il più grande raduno italiano di musica gospel frequentato ogni anno da migliaia di amatori, e dov’è molto amato per il suo carisma, la sua straripante personalità e la qualità trascinante del suo spettacolo, al quale è in grado di dare vita ogni volta con un tocco di umorismo, affiancato da una band di sei elementi composta da musicisti e cantanti dalla voci potenti e al tempo stesso vellutate.

Info 080.4301150.