Il Carovigno Basket è lieto di ufficializzare la riconferma di coach Gianpaolo Amatori, l’allenatore brindisino siederà sulla panchina rossoblù sino al 2021. Il rinnovo è stato ufficializzato questa mattina, Gianpaolo, grande trascinatore della promozione in D due anni fa e timoniere della passata stagione, ha sottoscritto un contratto annuale.

Due anni fa l’arrivo in corsa di Amatori è stato determinante per dare una sterzata positiva a tutto l’ambiente carovignese vincendo il campionato di Promozione, mentre la passata stagione in serie D (chiusa anzitempo per il lockdown) è stata la consacrazione definitiva per coach Amatori sulla nostra panchina trascinando la squadra al primo posto in classifica nel difficilissimo girone playoff dopo aver fatto una regular season da urlo.

Gianpaolo è un coach molto esperto e preparato, vanta un curriculum da invidiare e in passato ha allenato in diverse piazze importanti, ne ricordiamo alcune: Assi Brindisi in serie C vincendo il campionato, Mens Sana Mesagne in serie C, Bisceglie in C, Fasano in serie D e in C, Foggia in B e A2 femminile e negli ultimi anni Intrepida Brindisi in B femminile.

Vi riportiamo le sue prime parole dopo il rinnovo:

“Sono orgoglioso e ringrazio la società per l’attestato di stima nei miei confronti, soprattutto in un momento delicato come questo. Sono felice di continuare un percorso ricco di soddisfazioni intrapreso due stagioni fa, ho tanta voglia di mettermi subito al lavoro e di mettere le basi per qualcosa di importante per il futuro, il senso di appartenenza per questa società è molto sentito. Questa società ha una storia vincente. È importante che la prima squadra rappresenti la storia del basket nella città di Carovigno, dove i principi cardini sono sempre stati passione, perseveranza e voglia di lottare, sia nei momenti difficili che in quelli migliori. Proprio grazie a questi principi il Carovigno Basket del patron Giuseppe Greco ha sempre ottenuto risultati importanti e sotto gli occhi di tutti. Lotteremo fino alla fine, a maggior ragione adesso dove affronteremo anche i problemi legati alla pandemia ma garantisco che entusiasmo e voglia non ci mancano.”

Ufficializzato il rinnovo di coach Amatori, che era la prima priorità per la dirigenza carovignese dopo i risultati ottenuti insieme, nei prossimi giorni verranno svelati i primi acquisti della nuova stagione. Forza Carovigno!

Uff. Stampa A.S.D. Carovigno Basket