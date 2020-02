L’associazione culturale e musicale “Tramoontana”, in collaborazione con “Presidi del Libro – Terre del Negroamaro” presenta il suo nuovo spettacolo teatrale:

GINO BARTALI – UNA GUERRA IN BICICLETTA

TRAMA. Firenze, 1936. C’è una bicicletta che corre lungo i colli della Toscana, la guida un giovane ciclista pieno di sogni. Il suo nome è Gino Bartali. Ancora non lo sa, ma presto diventerà un campione.

E intanto Gino corre e insieme a lui corre la storia di un’intera nazione che vuole diventare grande. Ma a Roma sta succedendo qualcosa, c’è qualcuno che ha aperto un fascicolo: Bartali non ha ancora preso la tessera del Partito e questo, per il fascismo, non va bene.

C’è tanto da vincere, tutto da perdere.

Perché Gino ha un segreto, è nascosto nella bicicletta, e se salta fuori rischia di essere fucilato.

“Gino Bartali – Una guerra in bicicletta” è uno spettacolo scritto e interpretato da Andrea Martina, colonna sonora e musiche di Giuseppe Fiorante, regia tecnica di Domenico Pennetta, scenografie a cura di Paolo Solazzo e prodotto da “Tramoontana”.

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di San Pietro Vernotico, fa parte degli eventi dedicati al “Mese della Memoria 2020” promosso dalla rete dei Presidi del Libro.

La “prima” teatrale è fissata per giovedì 20 febbraio 2020, ore 20.30, presso il Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico (BR). Il costo del biglietto è di 5 euro.

Biglietti disponibili presso i punti vendita autorizzati.

Per informazioni: 3466875660 / 3401843363