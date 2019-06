“Chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese”

(Sergio Mattarella, allo Stadio dei Marmi in occasione della sua visita nella sede del CONI il 12/6/2017)

Come è noto, al fine di diffondere lo sport ed i suoi valori e al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilità e sui benefici che la pratica sportiva apporta in termini di benessere e forma fisica, il CONI ha istituito, sulla base di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, la “Giornata Nazionale dello Sport”, appuntamento istituzionale destinato allo Sport per Tutti, organizzato la prima domenica del mese di giugno di ogni anno.

Questa importante rassegna sportiva, arrivata alla sua XVI edizione si celebrerà il prossimo 2 giugno, che quest’anno, coinciderà con la Festa della Repubblica, arricchendo di maggiore fascino l’evento.

A seguito del Protocollo di intesa “per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile” siglato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, dal CONI e Sport e salute SpA, la Giornata Nazionale dello Sport è il primo grande evento con cui iniziare ad applicare le nuove pratiche ecologiste e comportamenti virtuosi legati al “plastic free” (progressiva rinuncia al materiale in plastica).

All’iniziativa partecipano ogni anno numerosi Comuni ed il CONI con la sua base territoriale coinvolge nell’organizzazione dell’evento le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate, le Associazioni Benemerite, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Il progetto si articola sull’intero territorio nazionale ed è dedicato ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti, agli operatori sportivi, ai cittadini tutti, per vivere lo sport in spazi aperti, nelle palestre, e partecipare a tornei giovanili, gare ciclistiche, regate, esibizioni ginniche, gare di nuoto, basket, pallavolo, sport tradizionali ed altre discipline ancora.

E’ un invito a combattere la sedentarietà giovanile e promuovere la pratica sportiva anche ad un pubblico più ampio, sottolineando anche la valenza ludica dello sport: “Facendo sport siamo tutti ragazzi, indipendentemente dall’età”. Per una pratica sportiva che rientri nelle abitudini quotidiane, per i benefici che ne derivano in termini di salute, benessere e qualità di vita e per i valori che fa riscoprire: Passione, Lealtà, Integrazione, Rispetto delle regole, Amicizia e Divertimento.

La Giornata Nazionale dello Sport è una grande Festa dello Sport che è anche una grande opportunità per promuovere tutte le discipline sportive sul quale riteniamo opportuno concentrare i nostri sforzi.

Il CONI di Brindisi anche quest’anno ha attivato le sinergie territoriali necessarie alla buona riuscita della XVI edizione della “Giornata Nazionale dello Sport” (Enti Locali, Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive) che, grazie anche al supporto dei Fiduciari Comunali, dello Staff del CONI e delle varie componenti degli organismi sportivi daranno vita ad una piacevole giornata con iniziative volte a promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità del modo di vivere e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Qui, di seguito, gli eventi previsti sul territorio:

BRINDISI

Parco del Cillarese (dalle ore 09.00 alle 13.00)

Organizzato dalla Amministrazione Comunale con il supporto del CONI Point di Brindisi si svolgeranno esibizioni promozionali di varie discipline, rivolte alla cittadinanza, offerte dalle ASD: Pugilistica Rodio per il pugilato, Assi Manzoni Pallavolo (iniziativa Volley & Sport tutti insieme in città) e Casale Volley (Centro CONI) per la Pallavolo, Ginnastica Brindisi con esibizioni di trampolino elastico, Invicta e Aurora Brindisi per la Pallacanestro, il Comitato Provinciale dell’ ENDAS con dimostrazioni promozionali e lezione sul campo di ginnastica per la salute e ballo, la Cedas Avio (Centro CONI) per il calcio e tennis; la Compagnia Arcieri Brunda (CSEN) con dimostrazioni di tiro con l’arco e, con l’evento di “Bocce Green” le ASD Bocciofila Bozzano, Bocciofila Sant’Elia e Circolo Bocciofilo Messapico, affiliate FIB e CSEN, effettueranno dimostrazioni di bocce, le ASD Associazione Italiana Quidditch e Brindisi Quidditch (CSEN) con dimostrazioni di pallamano green

Maneggio Circolo Ippico Mitrano (dalle ore 10.00 alle ore 13.00): organizzato dalla ASD Circolo Ippico Mitrano – si svolgerà un saggio a cavallo della Scuola di Equitazione , a conclusione del Progetto ”Il Cavallo nella scuola: Una favola che diventa realtà” e sarà allestita la Mostra del Concorso Grafico Letterario “ Un Cavallo per Amico”, finalizzato a diffondere la cultura della legalità dialogando sul tema del rispetto degli altri e delle regole e sulla solidarietà tramite la diffusione degli Sport Equestri e il rapporto con la natura.

Pala Zumbo -Via dei Mille-

Organizzato dal CSEN Provinciale si svolgeranno esibizioni dimostrative di mini basket con le ASD Basket Gocce d’oriente, Virtus basket e Giochiamo Insieme, dimostrazioni di ginnastica finalizzata alla salute e fitness con le ASD Padma Brindisi,Yoga Mirabai Fasano, Samadhi Carovigno (dalle ore 09.00 alle 13.00) e di pallavolo con la ASD Koru Brindisi (dalle ore 16.00 alle ore 19.00)

CAROVIGNO

Marina di Torre Santa Sabina (bandiera blu 2019) – Località balneare Mezzaluna. (dalle ore 09.00 alle ore 13.00)

Esibizioni promozionali di beach volley, tiro con l’arco (ASD Arcieri liberi), ginnastica, fitness (ASD Polisportiva Amicizia TKD).

FASANO

Organizzato dall’ Amministrazione Comunale e dalla ASD Polisport Ciclo Club (FIDAL) si svolgerà la 6^ tappa del circuito podistico provinciale “Sulle vie di Brento” (il percorso si effettuerà nel centro storico di Fasano e toccherà alcune Masserie storiche del territorio fasanese)

Raduno Corso Vittorio Emauele II – Premiazioni in Piazza Ciaia (dalle ore 09.00 alle 12.00)

FRANCAVILLA FONTANA

Palestra scolastica del 3° Istituto Comprensivo – Scuola Media San Francesco (dalle ore 09.00 alle 13.00): esibizioni promozionali di Karate a cura del CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) provinciale in collaborazione con l’ ASD Centro Studi Karate -do Shotokan

LATIANO

Raduno in Piazza Umberto I° (dalle ore 08.00 alle 12.00): Evento sportivo provinciale CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) denominato “Latiano su due ruote” (valorizzazione della disciplina sportiva del ciclo turismo) L’organizzazione è a cura della PRO-LOCO LATIANO

SAN VITO DEI NORMANNI

Impianti sportivi di via don Milani (palazzetto, campi all’aperto di tennis, basket e pista di atletica-dalle ore 09.00 alle 13.00): Esibizioni promozionali di varie discipline (basket, tennis, pesistica, tiro con l’arco, ciclismo, rope skipping, ju jitsu) con la partecipazione numerosi alunni e studenti che potranno cimentarsi con tali discipline.

L’organizzazione è a cura del Comune di San Vito dei Normanni con la collaborazione delle ASD Arcieri d’Alceste, Circolo Tennis, Bici Club,Team Li Scigghiati, U.S. San Vito, San Vito Rope Skipping, Wushu Club,

Ad Pallacanestro, Olimpica Perez e Maran Sport.

COMUNICATO STAMPA CONI BRINDISI