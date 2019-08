Giovedì 8 agosto alle 21.00 nell’Atrio di Castello Imperiali andrà in scena lo spettacolo “Due gocce di Splendore – Tributo a Paolo Villaggio e Fabrizio De Andrè” a cura della Compagnia Mino di Maggio.

Uno spettacolo in prosa e in musica che, con immagini e video, cerca di raccontare la fraterna amicizia tra uno dei più grandi cantautori italiani, Fabrizio De Andrè, e un attore che ha lasciato un segno indelebile, Paolo Villaggio. Due amici, due compagni, due colleghi, ma soprattutto due artisti.

Uno con le sue note e poesie ha messo alla berlina tutti, l’altro ha fatto ridere grandi e piccini, facendo riflettere in chiave comica.

Il racconto si svilupperà grazie alle voci recitanti di Gianluca Cervellera e Marco Parato, le musiche saranno curate da Angelo De Matteis e Marco Scarciglia.

Lo spettacolo, organizzato dall’Amministrazione Comunale, è inserito nel programma di eventi a sostegno della qualificazione e del potenziamento del servizio di informazione degli info-point turistici attuato da Regione Puglia e Puglia 365 e finanziato con fondo POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” e AZIONE 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”.

Partecipazione libera e gratuita.

