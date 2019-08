Ha destato molta commozione in città la morte di Leonardo Marseglia, il 58enne di Brindisi, deceduto nel corso di una battuta di pesca al largo del porto di Brindisi.

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di mercoledì 29 Agosto quando – secondo una prima ricostruzione dei fatti – un peschereccio avrebbe spaccato la boa di segnalazione del sub mentre questi era in fase di decompressione nei pressi della barca d’appoggio.

I compagni di pesca dell’uomo hanno recuperato la boa ma non hanno travato traccia dell’amico.

L’allarme è stato lanciato immediatamente ma le ricerche hanno avuto esito soltanto nel pomeriggio di oggi [quando il corpo esamine è stato individuato a 33 metri di profondità da alcuni sommozzatori civili e recuperato dai vigili del fuoco di Brindisi.

Il corpo di Marseglia è stato portato presso il distaccamento dei vigili del fuoco e posto a disposizione del medico legale.

Marseglia lascia la moglie e quattro figli.