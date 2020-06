I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 45enne del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. In particolare, nel corso della notte, l’uomo, alla guida della sua autovettura, si è sottratto a un controllo della circolazione stradale, in una via del centro abitato, dandosi a precipitosa fuga.

Dopo un breve inseguimento, caratterizzato da guida spericolata per le vie limitrofe, ponendo in essere manovre elusive e pericolose per la pubblica incolumità, è stato fermato e nella circostanza, i militari hanno stato accertato che era sprovvisto di patente di guida poiché ritirata; inoltre, il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa e già oggetto di confisca. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a una depositeria autorizzata.