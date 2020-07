Happy Casa Brindisi comunica di aver raggiunto un accordo di durata biennale con l’atleta James Tahj Mainor-Bell, ala americana di 198 cm nata a Plainfield il 7 gennaio 1992.

James Bell ha già avuto conoscenza del massimo campionato italiano, quando nella stagione 2014/15 approdò in Lega A alla Vanoli Cremona. La sua prima annata da rookie fu un successo, conclusa in doppia cifra realizzativa di media (10.5) con 4.4 rimbalzi a partita. L’ala del New Jersey arrivò in Italia dopo aver frequentato le High School alla Montverde Academy in Florida (18.3 punti e 6.3 rimbalzi) e concluso il percorso studentesco alla prestigiosa Villanova University. Con la canotta dei Wildcats Bell ha realizzato più di 1000 punti in 4 anni, divenendo il miglior marcatore di squadra nell’ultimo anno da senior alla media 14.4 punti tirando con il 37% da 3.

Prestazioni che gli valsero la nomina a primo quintetto nella Big East Conference e nella NABC AllDistrict votato dai coach dei college nonché la vittoria del ‘Robert V.Geasey Trophy’ come miglior giocatore della Philadelphia Big 5.

Al primo anno da freshman, viene selezionato per la rassegna mondiale 2011 Under19 con gli Stati Uniti, partendo in quintetto base nei nove incontri disputati in Lettonia.

Dopo l’annata in Serie A, Bell si trasferisce in Francia al Nancy approcciandosi per la prima volta a una competizione europea, l’Eurocup, manifestazione che vincerà due anni dopo con il club turco del Darussafaka. Nel mentre anche un esperienza in Israele, all’Hapoel Holon, conclusa alla media di 15 punti a partita e l’inserimento nel miglior quintetto del campionato. È dunque nella stagione 2017/18 che alza il suo primo trofeo dopo una grande cavalcata con il club di Istanbul a 23 minuti di media in campo in Europa e 26 minuti in Turchia (9.2 punticon il 37% da tre).

Nella stagione successiva, dopo una prima parte al Cedevita Zagabria a 15 punti di media e 50% al tiro dalla lunga distanza, si trasferisce nel dicembre 2019 al Buducnost. Con il club montenegrino fa il suo esordio assoluto in Eurolegue e conquista il doppio trofeo nazionale: campionato e coppa del Montenegro. Nell’ultima sfortunata stagione, raggiunge un accordo con i greci del Promitheas ma riesce a disputare solo due partite prima dello stop definitivo causa Coronavirus.

Il commento del Direttore Sportivo Simone Giofrè: “Siamo lieti di dare il benvenuto a James, giocatore con una buona esperienza europea iniziata proprio nel nostro campionato nel suo anno da rookie. Siamo certi che con le sue motivazioni e le sue qualità tecniche sarà un’importante aggiunta al nostro roster“.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi