A causa della pandemia da COVID-19 e le decisioni successive adottate dalle autorità sanitarie e dalle istituzioni sportive competenti, la stagione sportiva 2019/20 non ha potuto concludersi come previsto, obbligando l’Happy Casa Brindisi a non disputare le ultime 6 partite interne valevoli per la regular season di Serie A.

La società intende ringraziare pubblicamente tutti coloro che in questi mesi difficili e complessi hanno dimostrato vicinanza alla società comunicando anche pubblicamente l’intenzione di rinunciare a qualsiasi forma di rimborso in segno di aiuto e sostegno nei confronti della NBB che si troverà a gestire il momento più incerto della sua storia.

L’Happy Casa Brindisi gestirà tutte le operazioni di supporto tramite il New Basket Store – Corso Garibaldi 29 BR -, il quale riaprirà al pubblico in data 18 maggio 2020, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e del distanziamento sociale imposto dalle ordinanze ministeriali.

Di concerto con l’official partner Vivaticket, gestore concessionario di biglietteria, sono state stabilite le seguenti modalità:

BIGLIETTERIA GARA – HAPPY CASA BRINDISI vs OPENJOBMETIS VARESE

BIGLIETTERIA GARA – HAPPY CASA BRINDISI vs ALLIANZ TRIESTE

– per gli acquisti effettuati online, i rimborsi avverranno in maniera automatica con il riaccredito dell’importo pagato direttamente sulla carta di credito con la quale è stata effettuata la transazione, senza necessità di presentare alcuna richiesta a Vivaticket.

– per gli acquisti effettuati nei punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale, è necessario recarsi presso il punto vendita in cui è stato emesso il biglietto per richiedere il rimborso, consegnando il titolo in originale. Il termine ultimo per richiedere il rimborso è fissato per lunedì 18 maggio.

– per gli acquisti effettuati presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, è necessario consegnare il titolo in originale ed il rimborso avverrà contestualmente. Lo store NBB riaprirà ufficialmente al pubblico lunedi 18 maggio e le richieste di rimborso potranno essere evase nel periodo 18-27 maggio nei seguenti orari 9.30 – 13.00 / 17.00 – 20.30 (lunedi mattina chiuso)

Si raccomanda di eseguire l’operazione tenendo sempre il biglietto o abbonamento a portata di mano.

ABBONAMENTI

I possessori di abbonamento stagionale “Sarà sempre cosi”, che non hanno quindi potuto assistere alle ultime gare interne della stagione, avranno la possibilità di richiedere l’emissione di un voucher.

Il voucher avrà valore economico pari al lordo attribuibile ai suddetti ratei non goduti.

Il voucher verrà rilasciato entro 30 giorni dall’inserimento pratica. Le richieste valide si tramuteranno automaticamente in emissione di Voucher Digitali collegati all’utente Vivaticket che ne ha effettuato la richiesta, spendibili all’interno del portale sui nuovi eventi dello stesso organizzatore per la prossima stagione sportiva.

Per poter richiedere i voucher è necessario essere registrati sul sito www.vivaticket.com. Per gli utenti già registrati questo il link per procedere con la richiesta di emissione:

– https://shop.vivaticket.com/ita/voucher

A seguito dell’entrata in vigore del DPCM 27/04/2020, la data termine per la richiesta online del voucher è il 27 maggio 2020.

*vedi allegato aggiuntivo “Istruzioni Voucher”

Happy Casa Brindisi, coglie l’occasione per ringraziare ulteriormente il proprio pubblico per il supporto garantito nell’arco di questa stagione dando appuntamento sul campo per scrivere nuove esaltanti pagine di storia bianco blu.

