La Dinamo Sassari si aggiudica anche gara 2 della serie dei quarti di finale playoff e si porta sul 2-0 contro Brindisi sfruttando a pieno il vantaggio del fattore campo.

Un match entusiasmante giocato a viso aperto da entrambe le contendenti, dimostratesi all’altezza della posta in palio con continui break e contro break.

Alla fine la vincente è ancora una volta la Dinamo Sassari, irrefrenabile nella striscia positiva lunga ben 18 incontri tra campionato e coppa europea.

Brindisi gioca un match orgoglioso, gagliardo e mai domo ma l’arsenale offensivo del Banco di Sardegna è straripante. La stazza fisica dei padroni di casa gli consente di raccogliere ben 50 rimbalzi a fronte dei 24 di marca biancoazzurra, un gap troppo ampio da colmare.

Capitan Banks offre una prova da 27 punti, supportato da Moraschini (19 punti) e Brown (17 punti con 6/8 al tiro) ma è la panchina sassarese a fare la differenza con 45 punti a segno (12 quelli della Happy Casa). Sono sette gli uomini in doppia cifra per la Dinamo che riesce a trovare sempre un protagonista differente a seconda dei parziali di gioco. Happy Casa prova a rimanere aggrappata al match in tutti i modi ma alla fine deve alzare bandiera bianca.

La serie ora si sposta a Brindisi, dove i biancoazzurri vorranno far valere il proprio fattore campo.

Si ritornerà in campo mercoledì sera alle ore 20:45.

IL TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi: 106-97

Parziali: (25-26; 49-47; 74-70; 106-97)

Arbitri: Carmelo Lo Guzzo – Luca Weidmann – Mark Bartoli.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Spissu 16, Smith 10, Carter 9, Devecchi , Pierre 15, Gentile 14, Thomas 17, Polonara 15, Cooley 10, Mcgee ne, Magro ne, Diop ne. All.: Pozzecco.

HAPPY CASA BRINDISI: Banks 27, Brown 17, Gaffney 6, Zanelli 2, Moraschini 19, Chappell 16, Greene 3, Rush 7, Cazzolato ne, Taddeo ne, Orlandino ne, Guido ne. All.: Vitucci.

TIRI DA 2 PUNTI – BANCO: 20/43; HAPPY CASA: 24/38.

TIRI DA 3 PUNTI – BANCO: 15/29; HAPPY CASA: 13/33.

TIRI LIBERI – BANCO: 21/28; HAPPY CASA: 10/14.

RIMBALZI – BANCO: 50 (19 off); HAPPY CASA: 24 (5 off).

ASSIST – BANCO: 20; HAPPY CASA: 24.

PALLE PERSE – BANCO: 10; HAPPY CASA: 6.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi