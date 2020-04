Di seguito riportiamo integralmente una lettera aperta inviata da Raffaele Iaia (Commissario Udc di Brindisi) al Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

Sig. Sindaco, anche se il periodo che stiamo attraversando è difficile con tante problematiche tutte di primaria importanza, vorrei chiederle di porre attenzione anche a tutte le difficoltà che tanti agricoltori e chi sta nelle periferie stanno vivendo

Un Decreto del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, sollecitato da diverse associazioni di categoria, dice che “ è ammesso lo spostamento all’interno del proprio comune o verso il comune dove si trova il terreno per lo svolgimento anche amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamento animale esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dal decreto relativo al contenimento del contagio da covid 19”.

Pertanto gli agricoltori possono stare sui loro campi ad eseguire tutte le operazioni necessarie e tutte le lavorazioni obbligatorie, anche in virtù delle azioni di contrasto alla diffusione della xylella, a cui sono chiamati ad ottemperare nel rispetto della normativa fitosanitaria, per non incorrere in sanzioni.

I controlli minuziosi che le Forze dell’Ordine stanno eseguendo, seppur legittimi, molte volte sono anche abbastanza rigidi e fiscali incutendo preoccupazione nei poveri agricoltori che, nonostante le grosse difficoltà, stanno cercando di lavorare i propri campi.

Altro aspetto che volevo segnalarle è la situazione del quartiere di Tuturano dove non c’e uno sportello bancario e anche i supermercati sono pochi e a volte mal assortiti, inoltre non sempre nei punti vendita di generi alimentari è convenzionato ad accettare i buoni spesa che molti lavoratori ricevono dai loro datori di lavoro, mentre in Brindisi buona parte sono tutti convenzionati.

Per via del Decreto per il contenimento dell’epidemia Covid 19, gli abitanti del quartiere di Tuturano non possono venire a Brindisi ad approvvigionarsi di generi alimentari di prima necessità, come è consentito ad esempio agli abitanti di tutti i quartieri di Brindisi che possono recarsi nelle grandi distruzioni, tipo Brin park o centri commerciali, per fare la spesa.

Sig Sindaco pertanto le chiedo di farsi promotore e portavoce, è in suo potere per cercare di dare una soluzione a queste problematiche nell’interesse di tanta gente, abitanti di zone limitrofe, come anche quartire La Rosa, Frazione di Tuturano ecc, che vuole si rispettare le regole, di stare a casa e uscire lo stretto indispensabile ma che, per mancanza di servizi, ci sono delle azioni di primaria importanza che proprio non possono fare a 200 metri da casa.

Il Commissario UDC

Raffaele Iaia