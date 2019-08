La SSD Brindisi Football Club comunica di aver acquisito in data odierna – giovedì 29 agosto 2019 – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Boccadamo per la stagione sportiva 2019/20. Il difensore classe ’99, che va a rinforzare il reparto difensivo a disposizione di mister Olivieri, è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile del Taranto e in maglia rossoblù ha collezionato tre presenze in Serie C, allora minorenne, nella stagione 2016/17. Nei due anni successivi ha giocato in Serie D con le maglie di Imolese, prima e Milano City, poi. Terzino destro di sicuro affidamento, la sua duttilità tattica gli permette di giocare indifferentemente sulle due fasce di competenza. Ecco le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo calciatore biancazzurro rilasciate ai microfoni del nostro sito ufficiale: «Sono molto contento e orgoglioso di fare questa nuova esperienza in una grande piazza come quella di Brindisi. Ringrazio la Società e spero soprattutto di poter crescere come uomo e come calciatore».

In data odierna, inoltre, è stato acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Pizzolla per la stagione sportiva 2019/20. Centrocampista di ruolo, Pizzolla è un classe 2001, proveniente dal Settore Giovanile del Lecce ed è cresciuto calcisticamente anche nelle giovanili del Foggia. Ecco le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo calciatore biancazzurro rilasciate ai microfoni del nostro sito ufficiale: «Sono felice di essere qui. Da brindisino, giocare per la mia città è un onore. Ringrazio la Società e il mister per l’opportunità concessami».



Inoltre la SSD Brindisi Football Club comunica in data odierna di aver affidato l’incarico di Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione al Dott. Eligio Galeone per la Stagione Sportiva 2019/20.

Galeone, nativo di Grottaglie, dopo aver conseguito una Laurea triennale in Scienze della Comunicazione e una Laurea specialistica in Informazione e Sistemi Editoriali, ha collaborato con testate giornalistiche nazionali come GianlucaDiMarzio.com e SkySport.it, svolgendo nel 2015 uno stage presso la redazione di Sky Sport 24. Dall’agosto 2017 al dicembre 2018 ha ricoperto il ruolo di Addetto Stampa nel Taranto FC.

Con la stessa si comunica che Walter Miglietta è il nuovo Responsabile Marketing, ruolo che ha già ricoperto quattro anni fa con professionalità e sarà l’unico autorizzato alla vendita di spazi pubblicitari e merchandising del Brindisi FC. Lo stesso Miglietta, brindisino doc, ha già ricoperto in passato l’incarico di Addetto Stampa e Responsabile Marketing per la squadra biancazzurra.

La SSD Brindisi Football Club augura un sereno e proficuo lavoro ai due nuovi arrivati. Inoltre, il Club ringrazia Sergio Pizzi per l’operato svolto con dedizione e professionalità nell’Ufficio Stampa biancazzurro, sottolineando che lo stesso continuerà a dare la sua preziosa collaborazione con diversi ruoli di rilievo all’interno del sodalizio del Brindisi FC.

