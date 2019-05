Lunedì 13 maggio a partire dalle 17.00 si terrà presso il teatro Verdi di Brindisi la serata conclusiva del progetto “Insieme oggi e domani” che ha visto in questo anno scolastico l’IISS Marzolla-Leo-Simone-Durano di Brindisi come scuola capofila delle attività della Rete “Partecipazione studentesse, studenti e genitori” (D.M. 851/2017).

L’istituto brindisino, in qualità di scuola Polo regionale dell’USR per il progetto, ha promosso nell’anno in corso una serie di attività legate al rafforzamento della Scuola come luogo privilegiato nel favorire e sostenere la partecipazione attiva di tutte le sue componenti (genitori, studenti, docenti): laboratori didattici, momenti di formazione e ricerca azione su tematiche diverse, incontri di confronto su diverse tematiche condotti da esperti, servizi di consulenza alle famiglie, eventi di natura artistica e musicale.

Un percorso lungo un anno (proprio a maggio scorso l’inaugurazione del progetto) che ha visto coinvolta una rete organizzativa di Scuole come presìdi territoriali rappresentativi delle varie Province, opportunamente individuati (ITC “Giulio Cesare” di Bari, Scuola Media Statale “Murialdo” di Foggia, Liceo Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto, Liceo Scientifico-Linguistico “Giulio Cesare Vanini” di Casarano, IC “Polo 2” di Gallipoli).

L’evento avrà anche lo scopo di varare la quinta edizione della Settimana nazionale della Musica a scuola (13-18 maggio), appuntamento ormai consolidato volto a testimoniare la valenza educativo-didattica della pratica musicale negli Istituti Scolastici italiani e la crescita umana ed equilibrata degli studenti attraverso lo studio di questa disciplina. Nel corso della serata si esibiranno infatti le scuole della Rete Orpheus, di cui l’IISS è scuola capofila, a cui afferiscono scuole del primo e del secondo ciclo di Brindisi e provincia. Alla manifestazione inaugurale e a tutti gli eventi serali in cartellone l’ingresso è libero.