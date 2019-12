La SSD Brindisi Football Club comunica in data odierna di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Santiago Matias Dorato. Attaccante argentino, Dorato è nato a Buenos Aires il 2 marzo 1988. Il centravanti sudamericano è cresciuto nel Settore Giovanile del Club Atletico Excursionistas debuttando in Prima Squadra nella Serie C argentina. In Italia dal 2009, Dorato ha realizzato 120 reti tra Serie D ed Eccellenza: nella sua prima stagione italiana, 2009/10, ha militato nella Palmese siglando 15 gol; poi ha giocato nel Guardavalle dove ha firmato 45 reti in quattro stagioni; a seguire, due stagioni consecutive in forza al Roccella con 25 gol all’attivo; nel 2016/17 il suo ritorno alla Palmese con 13 marcature; nel 2017/18 tra Gela e Vibonese ha siglato nove reti in totale mentre nella stagione successiva, con il Matelica, ha violato la porta per undici volte; infine, nella prima parte della corrente stagione sportiva ha vestito la maglia della Team Altamura totalizzando due reti in 13 presenze. Il calciatore sarà presentato oggi alle ore 12:00 durante la conferenza stampa nella quale parlerà l’allenatore Salvatore Ciullo.