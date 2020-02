Oggi 04 febbraio 2020 alle ore 17.00 si è tenuto l’incontro programmato con il Comandante in Capo della Squadra Navale Ammiraglio di squadra Paolo TREU, in occasione della visita presso il COMANDO STAZIONE NAVALE DI Brindisi, fortemente voluto dai rappresentanti sindacali e dalle Rappresentanti Sindacali Unitarie di base.

I rappresentanti della FLP Difesa (MARGARITO Francesco ) e di CONFINTESA (LE GRAZIE Paolo) , evidenziano il profondo interesse che il Comandante in Capo della Squadra Navale ha dimostrato per il Comprensorio Difesa e la sua indispensabile funzione di supporto al naviglio e alla Brigata Marina San Marco.

Pertanto auspicano che le preoccupazioni presentate oggi in sede possano essere oggetto di discussione politica presso i tavoli ministeriali al fine di assegnare al Comprensorio Difesa la giusta valorizzazione soprattutto in ambito di turn over relativo al Personale Civile tutto .

Sarà forte il nostro interesse per individuare e suggerire le migliori soluzioni operative per questa realtà dell’INDUSTRIA DIFESA .