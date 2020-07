L’associazione 2BinFasano, che racchiude in sé le diverse anime del settore extralberghiero fasanese, insieme all’Amministrazione comunale, compie un nuovo passo in avanti, dopo la presentazione del progetto lo scorso 10 giugno, lanciando oggi, giovedì 16 luglio, sulla pagina Facebook Città di Fasano, il suo video promozionale.

Il concept di questo video è stato ideato e condiviso dall’associazione e dall’Amministrazione comunale, per valorizzare il territorio, dalla bellezza delle sue strutture extralberghiere, alla ricchezza paesaggistica e culturale dei suoi mille angoli nascosti.

Alcune scene sono girate nei B&B, per esaltarne le caratteristiche, la cura del dettaglio e il rispetto della tradizione, altre nelle mete di turismo alternativo a quello di massa, come il Parco Rupestre di Lama d’Antico o la via Francigena, senza dimenticare la particolarità del centro storico, del mare cristallino e della verdeggiante collina.

«Sono molto contenta di presentare questo video – ha commentato l’assessore con delega al Turismo Cinzia Caroli – che l’amministrazione ha voluto realizzare nell’ambito del progetto StaySafe con l’associazione delle strutture extralberghiere di Fasano.

Il video mette in evidenza quella che è la peculiarità dell’ospitalità extralberghiera fatta di colori, profumi, piatti tipici e di tutto quello che è caratteristico del nostro territorio.

Nel video apprezziamo la bellezza del centro storico, il calore delle piccole strutture extralberghiere, l’eleganza e il comfort dell’ospitalità, i servizi e la raffinatezza delle nostre strutture.

Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto e sono sicura che questo spot contribuirà a far conoscere ancora di più il nostro meraviglioso territorio e a focalizzare l’attenzione e l’interesse sulle nostre eccellenti strutture.»

«Questo video consolida – ha spiegato la presidente dell’associazione 2BinFasano Cinzia Capozza – un’altra tappa del percorso di crescita della ricettività extralberghiera nel territorio fasanese. Come condiviso durante la conferenza stampa del 10 giugno scorso, si tratta di un miglioramento continuo, attraverso i risultati concreti di una ricerca condivisa.

Ed è su queste basi che viaggia il lavoro di squadra; quindi il nostro ringraziamento va all’istituzioni locali, in particolare modo alla lungimiranza dell’assessorato al turismo.

Il video StaySafe ricorda alle strutture 2BinFasano l’impegno a mantenere il livello di qualità raggiunto e riconosciuto.

Colgo l’occasione per ricordare che l’associazione sta crescendo di settimana in settimana, nel numero di soci in ricettività e di servizi offerti.