L’amministrazione Comunale di Ostuni in collaborazione con il Museo delle Civiltà preclassiche sarà presente alla Fiera internazionale del Turismo di Rimini, TTG INCONTRI dal 9 all’11 ottobre.

Il Comune ha fissato una serie di incontri con Tour Operator e Buyers di tutto il mondo al fine di comunicare al meglio le peculiarità eccezionali del territorio e proporre la città come meta, non solo nel canonico periodo turistico estivo ma anche con un occhio alla destagionalizzazione, sottolineando la bellezza e la fruibilità della bianca Regina degli Ulivi tutto l’anno.

Inoltre, giovedì 10 ottobre alle ore 13, grazie alla collaborazione con la DMC Dimensione Puglia, nello spazio antistante lo stand della Regione Puglia, il Comune di Ostuni terrà una presentazione aperta a pubblico e stampa durante la quale il Sindaco e assessore al Turismo Guglielmo Cavallo, coadiuvato dagli operatori del territorio racconterà le peculiarità di Ostuni, dal Museo delle civiltà Preclassiche al Parco delle Dune Costiere (con i prodotti tipici del territorio), passando per le innumerevoli offerte di itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici da percorrere a piedi e in bicicletta nella città Bianca.

Verranno anche illustrati gli eventi in cantiere per i prossimi mesi invernali e primaverili e dato un accenno sull’evento che caratterizzerà la prossima stagione estiva ostunese.

Le attività del Comune in fiera potranno essere seguite attraverso i comunicati che l’ufficio stampa diramerà giornalmente.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa