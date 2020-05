Proseguono anche a Giugno gli appuntamenti formativi online del CSV Brindisi Lecce Volontariato nel Salento, che promuove per Mercoledì 3 Giugno pv (ore 17,00-19,00) il webinar gratuito sul tema “Promozione della Salute e corretti stili di vita: consigli pratici in emergenza Covid 19”.

Il seminario, rivolto a volontari di ETS (Enti del Terzo Settore) delle province di Brindisi e Lecce, sarà tenuto dal Dottor Liborio Rainò, Direttore della UOSD Qualità, Comunicazione, Formazione, Educazione Sanitaria e Promozione della Salute del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi.

Obiettivo del webinar è quello di fornire ai volontari degli Ets delle province di Brindisi e Lecce informazioni, aggiornamenti utili e consigli pratici per la tutela della salute dei volontari nel fornire il proprio servizio, in base alle previsioni presenti nei vari Decreti emanati dal Governo in questa fase di emergenza Covid 19.

Le tematiche generali trattate nel webinar saranno:

– Norme di protezione quotidiana nei contesti sociali (in riferimento alla “fase 2” e al Dpcm del 17 maggio 2020)

– “Nuovi” comportamenti salutari

– Strategie di promozione e protezione della salute

E’ possibile iscriversi al webinar, riservato a massimo 30 partecipanti, inviando un’email a d.baldacci@csvbrindisilecce.it o l.dellanna@csvbrindisilecce.it. I partecipanti iscritti riceveranno via e-mail un link al quale collegarsi per poter seguire l’incontro.