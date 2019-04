Caffetteria Letteraria Nervegna ha proposto, ieri, in occasione della Notte Inchiostro di Puglia 2019, il proprio fortino letterario, con una guida turistica letteraria basata sul libro La figlia del destino di Annalaura Giannelli. La trama del libro è imbastita sui giorni dello sbarco degli albanesi a Brindisi pertanto ritenuto di pubblico interesse. La guida turistica e storica è stata tenuta da Daniele Spedicati , per Grana Fert Art, che ha esposto, con dovizie di particolari, suscitando la curiosità dei partecipanti, che ha condotto il folto gruppo di lettori, a partire da piazza della Vittoria, fino a risalire , per il Lungomare Regina Margherita, verso la Caffetteria Letteraria Nervegna. Le vie percorse dal gruppo sono state Corso Garibaldi, Lungomare Regina Margherita fino a piazzetta San Teodoro, Via Montenegro, piazza Duomo. Una piccola deviazione è stata fatta per piazzetta della Zecca, presso la quale , la guida, ha mostrato ai presenti, un esempio di Augustale coniato nei tempi in cui la zecca era esistente. Per quanto concerne la parte letteraria della guida, si sono avvicendate le voci narranti di Vittoria Orlando, insegnante di scuola primaria, e Francesca Romana Intiglietta, coordinatrice di Caffetteria Nervegna. Sono stati scelti alcuni passi ritenuti salienti dalle lettrici e piacevoli e coinvolgenti dal parere dei partecipanti, non troppo rivelatori della trama del libro, e si è cercato di innestarli nel percorso turistico e storico. Un giardino, il lungomare, un tocco di romanticismo, nel fluido stile della scrittrice Annalaura Giannelli che è stata presente al tour , interagendo liberamente coi partecipanti. Il tour letterario , storico e turistico è stato accolto con entusiasmo dai partecipanti che sono stati numerosi e desiderosi sia di ampliare le loro conoscenze sul territorio, ponendo domande dirette alla guida, sia incuriosite dai particolari del libro proposto. Al termine si è interagito in Caffetteria, con un rifocillante momento di convivialità tra gli intervenuti e l’autrice del libro. La Caffetteria Letteraria Nervegna è stata supportata dalla associazioni culturali Porta D’Oriente e Il Giunco.

