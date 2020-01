Il Liceo Coreutico Statale “E. Ferdinando” di Mesagne presenta il balletto “Alice nel paese delle meraviglie”

Il balletto commissionato dal Royal Ballet e dal Balletto Nazionale del Canada, Alice nel paese delle meraviglie, il 29 e 30 gennaio del 2020 sarà portato in scena dagli alunni del Liceo Coreutico Statale “Epifanio Ferdinando” di Mesagne (Br) presso il Teatro della città dei Messapi. In questi due giorni di fine gennaio si terranno quattro spettacoli: la mattina alle 10.30 il sipario si aprirà alle scuole mentre la sera alle 20.00 le porte del teatro saranno aperte a tutti coloro che vogliono scoprire e apprezzare il risultato del grande impegno profuso quest’anno dal Liceo Coreutico nell’allestimento di questo balletto nuovo e particolare che ha visto studenti e docenti studiare e provare con entusiasmo e determinazione per più di tre mesi anche in orario extrascolastico.

L’evento sarà presentato mercoledì 22 gennaio alle ore 9.30 presso la sede del Liceo Coreutico Statale “E.

Ferdinando” di Mesagne (Br) in via D. Chiesa.

Alla conferenza stampa saranno presenti il Dirigente Scolastico prof. Aldo Guglielmi, i docenti del Liceo e alcuni ragazzi che presenteranno lo spettacolo, esempio forse unico in Italia, in quanto il Liceo Coreutico mesagnese porta in scena un’opera intera, utilizzando anche scenografia realizzata appositamente, alla stregua di una vera e propria compagnia di ballo.