Letteratura, food and drink. Un tris perfetto che sarà protagonista giovedì 23 gennaio al Barrique di Brindisi (via Rubini 5/7) dove alle 18.30 sarà ospite, per l’aperitivo con l’autore, la scrittrice e giornalista salentina Valentina Perrone insieme al suo ultimo coinvolgente romanzo, “Il mare in base al vento”, edito da Kimerik. L’evento è realizzato in collaborazione con la libreria Giunti al Punto di Brindisi. Ingresso libero.

Dalla quarta di copertina: “Un lavoro, due amati genitori e un amico prezioso: Silvia, libraia trentaduenne, è la classica brava ragazza che vive di affetti sinceri e sogni nel cassetto. La sua serenità è irrimediabilmente messa alla prova quando incontra Carlo, affascinante ingegnere dal passato ingombrante che troppo spesso invade il presente. I loro destini s’incrociano nella loro terra, il Salento, adagiata tra i due mari e di frequente in balia dei moti del vento. Sullo sfondo dei vicoli di Lecce vecchia e della spiaggia di Santa Maria al Bagno, i due navigheranno le acque di un amore travolgente e impareranno che si può decidere di trovare la pace nonostante la tempesta. Ma solo se si è disposti a scoprirsi fragili, a rimboccarsi le maniche per cercare il coraggio e a concedere il perdono”.

Valentina Perrone vive tra Guagnano e Salice Salentino (Le). Ha conseguito la laurea triennale in Pedagogia dell’Infanzia e la laurea specialistica in Scienze Pedagogiche, entrambe con il massimo dei voti e la lode presso l’Università del Salento. È giornalista pubblicista e collabora con Nuovo Quotidiano di Puglia. Nel 2015 ha pubblicato il suo fortunato libro d’esordio, Un caffè in ghiaccio con latte di mandorla, e nel 2017 il romanzo Memorie di Negroamaro. Diversi suoi racconti sono contenuti in antologie. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per i suoi libri, per l’attività giornalistica e per l’impegno a sostegno della cultura e nella tutela degli animali.

Il suo sito web: www.valentinaperrone.it.