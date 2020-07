Happy Casa Brindisi è lieta di annunciare l‘apertura ufficiale del nuovo New Basket Store, completamente rinnovato nel look e nella forma.

Domani, mercoledì 22 luglio 2020, si rialzeranno alle ore 19.00 le serrande dello store ufficiale della Happy Casa Brindisi sito nel cuore della città, in Corso Garibaldi n°29.

Un punto di riferimento per la città, per i brindisini e per i tanti appassionati di pallacanestro nella Regione Puglia.

Dopo cinque anni dall’apertura e dai tanti traguardi raggiunti, si apre un nuovo ciclo.

I lavori di rifacimento del locale sono stati affidati e completati dall’azienda ‘BG Costruzioni di Gianfranco Bagnato’ nella fase di ristrutturazione edilizia, e dal Top Sponsor ‘Francesco Lavermicocca Arredamenti’ nel restyling completo degli interni.

Ambizioso, moderno e innovativo.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi