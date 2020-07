Il 29 giugno l’Assemblea Consortile ha nominato la nuova Giunta del Parco Dune Costiere nelle persone della Prof. ssa Maria Filomena MAGLI, dell’Avv. Fabrizio ANGLANI e dell’Arch. Annarita ANGELINI.

Il Direttore dichiara che già nel pomeriggio di ieri 01 luglio 2020 abbiamo avuto modo di incontrarci per la ripresa dei lavori, che gli incontri continueranno nei giorni successivi al fine di poter deliberare in merito alle varie necessità del Parco, tra cui anche i pareri, che la precedente Giunta è disponibile al passaggio delle consegne, che certamente avverrà la settimana prossima

L’Ing. Arch. Angela MILONE augura buon lavoro a tutti i Componenti della Giunta certa dei risultati proficui che assieme si riusciranno a raggiungere e che riporteranno il Parco in auge per il bene degli operatori della costa e dell’entroterra, che tanto lavoro svolgono nel Parco.