Se vogliamo parlare di qualità e di innovazione sociale, in questo caso sembrerebbe che il progetto della Cooperativa sociale TenRock abbia catturato l’attenzione della troupe televisiva di RaiUno per il programma ”LineaVerde Life” , puntata che andrà in onda il prossimo 15 Febbraio alle ore 12.20 su raiuno. Un collettivo di artisti acrobati, clown, giocolieri e trampolieri provenienti da nord a sud della Puglia, ha segnato la storicità e la tradizione della città di Brindisi sulla scalinata delle Colonne Romane di Brindisi, un tema che il regista del programma televisivo ha fortemente scelto di mettere in risalto affiancato dalla spinta dei due conduttori del programma televisivo Daniela Ferolla e Marcello Masi.

Il progetto “Chapiteau TenRock – Scuola di Arti Performative – Residenza Spettacoli”, unico nel suo genere per il sud italia, rinnova la visione di questo territorio, rendendo la percezione del “fare sociale” una concreta realtà per tutti i bambini ei giovani che si vogliono avvicinare alla pratica delle arti circensi contemporanee sotto un vero tendone da circo.