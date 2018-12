Definizione favorevole al Consigliere Comunale in carica Ercole Saponaro della lista Noi con Salvini da parte del TAR Lecce che, con sentenza n.1840/18 depositata in data odierna, ha respinto il ricorso presentato dal candidato escluso dr. Gianluca Alparone.

In sostanza il Giudice Amministrativo ha accolto pienamente la tesi difensiva prospettata dall’avv. Francesco Arigliano, legale del Saponaro, il quale ha eccepito:

– l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto la veridicità dei verbali sezionali, aventi valenza di atto pubblico, poteva esser contrastata solo con querela di falso che nel caso in questione non è stata proposta dal ricorrente Alparone;

– il difetto di specificità dei motivi oltre che di assenza del benchè minimo riscontro indiziario circa le presunte illegittimità di correzioni postume e nullità di voti attribuite al candidato Alparone Gianluca.

In conclusione il Tar ha ritenuto che i vizi dedotti dall’Alparone siano frutto di mere ipotesi e non siano stati tratti da elementi concreti conosciuti dal ricorrente, con la conseguenza che, avendo essi finalità esplorativa, mirano ad un inammissibile rinnovo delle operazioni di scrutinio delle sezioni elettorali in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Quindi, Ercole Saponaro va ritenuto legittimamente eletto a componente del Consiglio Comunale di Brindisi.