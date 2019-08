Sarà Studio100 a trasmettere in diretta le partite di campionato del Taranto e del Brindisi, il calcio in diretta rappresenta per Studio100 una consolidata tradizione che si rinnova. Anche per la prossima stagione agonistica, infatti, ci saranno tante partite da vivere insieme in diretta TV. La storica emittente ha acquisito i diritti dalla Lega per la stagione agonistica 2019/2020 e pertanto trasmetterà tutte le gare esterne del Taranto e del Brindisi.

Diretta anche in radio. Su Studio100 Radio, inoltre, saranno trasmesse tutte le gare di campionato del Taranto FC, anche quelle casalinghe.

In tutto saranno 34 le partite in diretta che saranno trasmesse da Studio100 fino a maggio 2020.

Inoltre, anche per la prossima stagione, Studio100 sarà “media partner” del Taranto FC. Un ennesimo sforzo editoriale che intende confermare ai tantissimi telespettatori di Studio 100 un servizio che con il passare degli anni è sempre più richiesto. Il racconto delle gare sarà affidato alla consolidata esperienza di due telecronisti che rappresentano “la voce” delle due squadre: Gianni Sebastio per i rossoblù e Fabrizio Caianiello per i biancazzurri con il supporto della redazione giornalistica e dell’intero staff tecnico.