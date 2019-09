Venti scatti del travel blogger e fotografo Maurizio Cilino che raccontano il Vietnam nel titolo “La rinascita della terra verso sud”. La maggior parte delle persone conosce questa regione del sud est asiatico solo come teatro di guerra e scenario di morte, di quella guerra durata 15 anni dal (1960 al 1975) e spesso anche tema della sceneggiatura di molti film. Una regione devastata sin dalla preistoria è storicamente oggetto di conquiste. Ma la gente del posto con una straordinaria forza ha saputo reagire sfruttando tutte le risorse a disposizione per presentarsi a noi oggi come un territorio pronto a raccontarsi e a raccontare, mostrandoci i suoi arcipelaghi, il suo mercato, le sue tradizioni nonostante tutto tramandate fino a noi. Un Vietnam raccontato positivamente per i paesaggi, i luoghi e per le persone. Una mostra che ha già riscosso un successo di visitatori nelle esposizioni di Lecce, Galatone e Copertino e che termina il suo tour estivo a Brindisi città natale del fotografo. La mostra ha ottenuto tutti i patrocini dei rispettivi comuni ed è anche promossa dall’associazione Borghi autentici d’Italia e successivamente si prepara per un nuovo tour in altre regioni di Italia.

Al vernissage a Palazzo Granafei Nervegna lunedì 23 settembre alle ore 18.30 saranno presenti il presidente dell’Associazione InPhoto di Brindisi Teo Iaia, associazione che promuove la mostra nel territorio, l’autore Maurizio Cilino e tutti i soci dell’associazione InPHoto.