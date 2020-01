I Carabinieri del Nucleo Opeativo e Radiomobile di San Vito dei Normanni hanno arrestato e deferito in stato di libertà un 29enne di Oria, per resistenza a Pubblico Ufficiale e reiterata guida senza patente.

Nello specifico, il giovane, nella tarda serata del 21.01.2020, a bordo della propria autovettura non si è fermato all’Alt imposto dai militari, rendendosi autore di uno spericolato inseguimento, tra le vie di San Vito dei Normanni, durato circa quindici minuti.

Il 29enne durante l’inseguimento ha imboccato contromano via Buonarroti andando a collidere con due autovetture in sosta e contro il muro di un’abitazione, ponendo fine all’inseguimento. A bordo dell’autovettura oltre al prevenuto vi erano altri tre giovani.

E’ stato, altresì, accertato che il giovane era sprovvisto di patente perché non l’aveva mai conseguita e pertanto veniva deferito in stato di libertà per tale violazione ed il veicolo sottoposto a sequestro.

L’arrestato successivamente è stato rimesso in libertà così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.