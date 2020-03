I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un bracciante agricolo 29enne di origine ghanese residente a Mesagne. In particolare, a seguito di mirato servizio per la repressione dello spaccio di stupefacenti, l’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due involucri contenenti grammi 23 di marijuana, occultati nella tasca del suo giubbotto, sottoposti a sequestro. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 29enne è stato rimesso in libertà.