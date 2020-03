I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi unitamente a quelli della Stazione di Brindisi Casale, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, ricettazione, un 47enne e un 30enne, entrambi del luogo.

In particolare, nella mattinata di ieri, a seguito di una mirata perquisizione domiciliare nelle rispettive abitazioni dei due, sono stati rinvenuti elettrodomestici, arredamenti da soggiorno, bagno e giardinaggio, infissi e materiale elettrico, per un valore complessivo di circa 20.000 euro, tutti materiali oggetto di furto perpetrato nei giorni scorsi in una villa in una contrada brindisina appartenente a un cittadino statunitense. La refurtiva è stata riconosciuta e restituita all’avente diritto.