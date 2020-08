San Donaci. I Carabinieri della Stazione di San Donaci, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 71enne del luogo, per porto di armi od oggetti atti a offendere.

In particolare, l’uomo, controllato in una via del centro abitato alla guida di un motocarro di sua proprietà, a seguito di perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello in metallo della lunghezza totale di 36 cm, occultato nel vano porta attrezzi. L’arma è stata sottoposta a sequestro.