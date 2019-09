I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fasano, alle ore 03.00 hanno fermato nel centro storico in via Bezzecca un 50enne del luogo, già colpito da altre vicende di natura penale. A seguito di perquisizione personale cui è stato sottoposto, nelle tasche del giubbotto gli sono stati rinvenuti due coltelli. I manufatti aventi lama rispettivamente di cm 8 e di cm 15 sono stati sottoposti a sequestro e il 50enne denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.