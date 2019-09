È un posto da favola, tanto che negli ultimi anni, in quelle lussuose stanze, hanno soggiornato tanti vip innamorati della pace e della naturale bellezza dell’Alto Salento. Stiamo parlando del Relais del Cardinale, albergo 5 stelle ricavato all’interno di una delle più belle masserie del ‘700. Situato a Pozzo Faceto, a pochi chilometri da Fasano (BR), l’hotel di charme, scelto da Michele Placido per le sue nozze e da Raoul Bova (che ha da poco acquistato una bellissima masseria confinante) come location per le riprese della commedia romantica ‘Sei mai stata sulla luna?’, è in vendita all’asta.

A gestire la procedura competitiva, giunta ora al round decisivo dato che il 25 ottobre prossimo si terrò l’esperimento finale di vendita, il network IT Auction, specializzato nell’organizzazione di aste immobiliari online mediante il proprio portale realestatediscount.it (Rif. asta 2910).

I termini per presentare un’offerta per il complesso ricettivo circondato da uliveti e dotato di area ristorante, 35 camere più 30 suite, piscina, aree wellness con sauna e idromassaggio, sale riunioni, eliporto, maneggio per cavalli, si chiuderanno definitivamente il 21 ottobre. Si accettano solo offerte migliorative rispetto alla base d’asta fissata in 6.800.000 euro.

Studio associato PqMedia