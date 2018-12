Nella tarda serata di ieri, un numero ancora imprecisato di ignoti malviventi (tutti incappucciati) hanno perpetrato una rapina a mano armata all’interno di una casa rurale sita nel Comune di Oria (BR), nei confronti di due coniugi, rispettivamente, di 58 e 45 anni.

I malfattori, sotto la minaccia delle armi (alcune pistole e dei bastoni di legno), hanno malmenato le vittime al fine di farsi consegnare denaro/oggetti di valore, non presenti in casa. I coniugi, che hanno successivamente raggiunto autonomamente l’ospedale di Francavilla Fontana (BR), sono stati medicati e solo uno dei due è stato ricoverato per le ferite riportate, ma non versa in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Francavilla Fontana congiuntamente ai loro colleghi del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Brindisi.