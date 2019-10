Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente ferroviario verificatosi nel pomeriggio di oggi in viale Arno, ai margini della zona industriale di Brindisi.

Una Chevrolet Spark, con a bordo quattro donne, si è scontrata con un treno merci senza alcun carico.

Le donne, che lavorano nel settore pulizie di un albergo sito nelle vicinanze, avevano terminato il turno di lavoro ed erano dirette in città mentre il convoglio era diretto nella zona industriale dove avrebbe caricato gpl.

Nell’impatto l’auto è stata trascinata per alcuni metri ma per fortuna le occupanti non hanno riportato danni gravi.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco del comando di Brindisi, i poliziotti della Sezione Volanti, gli agenti della Polizia Locale e le ambulanze del 118.

Secondo i primi rilievi, i semafori non erano attivi e l’arrivo del treno non è stato segnalato. Per fortuna il macchinista ha azionato i segnali acustici e tirato il freno a mano.