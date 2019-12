I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol un 20enne del luogo. In particolare, l’uomo, a seguito di sinistro stradale per aver perso il controllo del proprio veicolo in una via della città, trasportato in ospedale e sottoposto ad accertamenti clinici è stato trovato positivo all’etanolo per un valore superiore a quello consentito. Ritirata la patente e il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.