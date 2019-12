L’ufficio Cultura del Comune di Mesagne informa che fino al prossimo 6 gennaio l’Infopoint turistico dell’Ente offrirà visite guidate straordinarie in occasione dei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno e per l’Epifania. Le guide turistiche Fabiana Dirella e Nicoletta Anna Trono accoglieranno i visitatori nella postazione all’interno del Castello comunale; l’apertura dell’ufficio è prevista da martedì a domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Per info e prenotazioni: 0831.738898, iat@comune.mesagne.br.it, pagina facebook ed instagram Info_Point_Turistico¬_Mesagne.