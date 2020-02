Anche l’assessorato alla Gentilezza del Comune di San Michele Salentino, ha aderito alla Giornata Mondiale contro lo spreco alimentare, che si tiene il 5 Febbraio, voluta dalla Rete Nazionale degli Assessori alla Gentilezza. L’iniziativa “Buon appetito e piatto pulito!”, vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione a mettere nel piatto solamente ciò che si è certi di mangiare: il piatto della gentilezza, di colore viola, è il simbolo per diffondere un messaggio semplice, chiaro, efficace e gentile per favorire un cambiamento del modo di pensare ed agire, volto a ridurre lo spreco alimentare. La gentilezza, simbolicamente espressa con il messaggio “Buon appetito e piatto pulito”, va invece messa in atto per promuovere comportamenti alimentari rispettosi del prossimo e dell’ambiente.

Nella giornata di oggi, martedì 4 febbraio, infatti, l’assessora alla Gentilezza, Tiziana Barletta, si è recata presso le mense scolastiche comunali, per distribuire ed appendere, simbolicamente, il “piatto della gentilezza”.

“Piatto pulito” rappresenta, quindi, una forma di attenzione, che responsabilizza ad un comportamento alimentare consapevole dei cittadini nel non sprecare il cibo. Il rispetto verso chi non ha da mangiare e l’ambiente è rappresentato attraverso il piatto viola della gentilezza, (il colore della gentilezza), che “sensibilizza” i cittadini a contrastare lo spreco alimentare con un gesto di gentilezza semplice e forte, “mettere nel piatto solamente ciò che si è sicuri di mangiare”.